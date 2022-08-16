Для сотрудников крупнейшего предприятия по производству кабеленесущих систем организовали концерт в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО. В минувшую пятницу зал ГТК «Суздаль» ..

Для сотрудников крупнейшего предприятия по производству кабеленесущих систем организовали концерт в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО.В минувшую пятницу зал ГТК «Суздаль» заполнили работники предприятия «Промрукав» и члены их семей. Песни, которые звучали со сцены в исполнении певца и композитора Алексея Поддубного и группы «Джанго», рок-коллективов «Зверобой» и TРOIKA трудно отнести к привычной развлекательной музыке. Многие из них родились под звуки артиллерийской канонады и падающих снарядов, а первыми слушателями были бойцы российской армии, принимающие участие в спецоперации на Украине, и жители Донбасса.Важная миссияПредприятие «Промрукав», производственные площади которого размещаются в Суздальском районе на территории муниципального образования Павловское, за 23 года работы стало одним из крупнейших отечественных производителей широкого спектра товаров для прокладки и изоляции электрокоммуникаций. Современная, динамично развивающаяся компания успешно встраивается в процессы импортозамещения, планируя дальнейшее инвестирование в расширение предприятия. Чтобы поддержать одного из крупных работодателей и налогоплательщиков региона, администрация Владимирской области уже направляла в Минпромторг ходатайство о включении завода в перечень предприятий, системообразующих для российской экономики.Но жители Суздальского района считают завод образцом не только экономической стабильности, но примером социально ответственного предприятия, где создали достойные условия для всех работающих. Руководство предприятия и его генеральный директор Константин Власов считают важной миссией поддержку социально направленных проектов районной администрации, а также благотворительную деятельность и помощь тем, кто в ней нуждается.Норма жизниОсознанное отношение к работе, гордость за свое предприятие стало нормой для работников завода. С этого начинается формирования таких важных понятий, как любовь к отечеству и чувство патриотизма. Люди, увлечённые делом, редко произносят громкие фразы. Но в жизни возникают ситуации, которые выявляют наши подлинные чувства и убеждения. Так произошло 24 февраля с началом военной спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.Алексей Петриков, заместитель генерального директора компании «Промрукав» по общим вопросам, говорит:- Коллектив нашего предприятия с начала СВО поддерживает воинов российской армии, участвующих в спецоперации на Украине, а также мирное население ЛНР и ДНР, добровольными пожертвованиями. На собранные средства закупают продукты питания, средства гигиены - всё, что требуется участникам боевых действий, в том числе и на переднем крае. Стремимся помочь, чем можем. Мы все поддерживаем решение президента объявить спецоперацию на Украине, ведь наши деды и отцы боролись с фашизмом. К примеру, у меня два дяди не вернулись с Великой Отечественной войны. А теперь на тех территориях, где захватчики уничтожали мирное население, подняли голову неонацисты. Наш долг перед отцами и дедами остановить фашистскую угрозу.Знаково, что наше предприятие со дня его организации оказывало ежемесячную шефскую помощь ветеранам войны, жителям Суздальского района. К сожалению, последний из участников Великой Отечественной войны умер в феврале этого года. Но мы продолжаем заботиться о матерях воинов, погибших в локальных вооруженных конфликтах - доставляем продуктовые наборы, помогаем в ремонте домов и надворных построек. Накануне праздника Победы в этом году работники предприятия поздравили всех тружеников тыла нашего района, а это около 150 человек, и вручили им продуктовые наборы. Также в зоне нашего внимания - дети из многодетных и малообеспеченных семей, и те, что остались без родителей. Сейчас мы помогаем собрать ребят в школу, покупаем наборы для первоклассников.Очень важно и то, что продукция, которую мы выпускаем, будет востребована при восстановлении освобождённых территорий. Кабеленесущие системы, производимые на предприятии, - основа основ электрификации гражданских и промышленных зданий.Концерт же, который мы организовали для работников предприятия, - это часть нашей работы по укреплению патриотизма, любви к Родине. Особенно важно, чтобы молодёжь была охвачена правильным духовным порывом именно сейчас, когда наши идеологические противники атакуют умы молодых людей.Важно помочьС первых дней СВО руководство завода не только инициировало сбор средств в поддержку военнослужащих и мирного населения в зоне боевых действий, но объективно и убедительно информировало заводчан о действительных событиях в ЛНР И ДНР. Очень быстро в социальных сетях стало формироваться сообщество единомышленников, готовых прийти на помощь русскому населению Новороссии. Среди них оказалось немало творческих людей. Именно эти артисты и стали участниками концерта в ГТК «Суздаль». Вчера ещё они пели для бойцов с передовой, и вот их уже встречают аплодисментами работники завода.Лидер и создатель группы «Джанго» Алексей Поддубный с гитаристом Игорем Лазаревым с 2015 года ездит в Донбасс, выступает на передовой перед солдатами, даёт концерты для мирных жителей.- С начала спецоперации я уже 6 раз ездил в зону боевых действий, а всего с 2015 года я дал там более 100 концертов. Те, кто всё испытал на себе, наше творчество воспринимают живо, остро, душевно. Люди за эти 8 лет пережили столько всего, что для них ценность самой жизни - превыше всего. Я заметил, что тоже уже не вздрагиваю от разрывов и залпов. Но песен сейчас не пишу. Для этого мне нужны тишина и одиночество. Сейчас же намного важнее то, что я делаю для оказания помощи нашим бойцам. Через свой телеграмм-канал я обращаюсь к людям. И я благодарен всем, кто откликается. Мы закупаем и доставляем медикаменты, воду, продукты питания и гигиены, средства связи - многое необходимое нашим военнослужащим, - рассказывает Алексей.Песня Джанго «Холодная весна» стала саундтреком фильма «Бой с тенью». Композиция «Возвращайся, ты слишком далеко», очень важная для композитора, звучит в кинофильме «Беглянки», где он исполняет её в дуэте с Екатериной Гусевой. А появившаяся после первых гастролей в ДНР песня «Мы не уйдём» стала неофициальным гимном Донбасса. Когда она зазвучала в зале ГТК, в воздух взмыли флажки со знаком «Z» как пожелание всем российским военнослужащим вернуться домой живыми, невредимыми, с победой.Личная историяМоральная поддержка очень важна для мирных жителей Донбасса и для военнослужащих.Об этом говорили и участники рок-группы «Зверобой». Артисты тоже не раз выступали на площадках народных республик. Александр Носков, Дмитрий Сосов, Алексей Иовчев, Сергей Кифак не только давали концерты в Донецке, Горловке и других городах Донбасса. Оказавшись в только что освобождённом Мариуполе, музыканты сняли пронзительный клип - 20 мая, когда город полностью освободили от украинских боевиков.Для гитариста и автора песен Алексея Иовчева - это личная история. Он так и назвал композицию - «Мой Мариуполь», ведь это его родной город, куда он 8 лет не мог попасть.- Я не мог не затронуть эту тему. В Мариуполе живут практически все мои друзья, все мои близкие родственники. Они чудом выжили во время сражения за город. Да, они выжили, но какой ценой? - с трудом скрывает волнение Алексей.На экране - дом и подъезд Алексея. Детский фотоальбом, найденный в квартире. И руины некогда красивого приморского города. Не удивительно, что, глядя на эти кадры, женщины не могли сдержать слез. А слова из песни Алексея Йовчева «Моя Родина возвращается» зал дружно подхватывал вслед за Александром Носковым.Нести правдуМузыканты «Зверобоя» признались, что выступают в Суздале, где они впервые, с особым чувством - это же центр российского православия, сердце Руси.Дмитрий Сосов, организатор группы, поблагодарил руководство компании «Промрукав» за такой выбор исполнителей. Фронтмен группы считает, что современной молодёжи нужны достойные кумиры и музыка, которая формирует духовность, любовь к родине: зрители устали от беспросветного кривляния и соскучились по реальным вещам.Солидарен с коллегами продюсер и композитор рок-группы TРOIKA Эдуард Шилов, организатор всероссийского онлайн-фестиваля русскоязычной песни «Душа народа», считающий, что тексты песен очень важны, если они учат добру, справедливости, любви к родине.- Есть ситуации, когда надо чётко обозначать свою позицию. Когда идёт борьба между навязанными нам чуждыми ценностями и общечеловеческой правдой, мы, русские люди, должны её нести. Наша песня «Легенда» как раз посвящена таким людям, кто создавал и берёг и охранял Русь, - добавляет Эдуард.И словом, и деломВиталий Бурдаев, заместитель коммерческого директора компании «Промрукав», уверен, что такие мероприятия необходимы:- Это важно, когда патриотизм выражается и в словах, и в делах. Рассказ об этом событии дойдёт до ребят на передовой. Они узнают, что есть и музыканты, и зрители, которые их морально поддерживают, есть люди, которые хотят слушать серьёзные песни со смыслом. Надеемся, что всё это будет возрождаться, если каждый из нас на своём месте будет этому способствовать. События, которые происходят, трудные, но они приведут к культурному и нравственному оздоровлению страны и поставят барьер тому негативу, который на нас выливают идеологические противники.Никто не отрицает традиционные корпоративы и совместные пикники с коллегами, которые поддерживают чувство коллективизма. И всё же мы искренне верим, что сейчас именно такие концерты призваны и способны объединять трудовые коллективы вокруг серьёзных целей и идей Русского мира, справедливости, милосердия и добра.Для участников концерта и зрителей было важно продемонстрировать моральную поддержку ополченцам, добровольцам, жителям молодых республик, выполнив свой гражданский и человеческий долг. Очень хорошо настрой зала уловила ведущая концерта, тележурналистка Мария Платанюк, прочитав стихи Ирины Горбань, заканчивающиеся строками:«Тишина. Ни выстрела. Ни взрыва,Теплый вечер землю приласкал,Вдруг от миномётного разрываПокачнулись в небе облака...И раздался горький стон с надрывом:- Жизнь ребёнка слишком высока!Люди мира, будьте бережливы -Не стреляйте, люди, в облака!»