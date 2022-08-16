За лучшим паром - в Суздаль! В эко-отеле Горячие ключи завершился трехдневный БаняФест. О...

За лучшим паром - в Суздаль! В эко-отеле "Горячие ключи" завершился трехдневный "БаняФест". О фестивале с русским характером и размахом - Мария Платанюк.Три дня самого лучшего - легкого пара! "БаняФест" в Суздале - одно из самых ожидаемых событий летнего сезона. Это посвящение русской бане. Одному из национальных символов.Марат Хаиров, организатор "БаняФеста":- За 13 лет нам удалось по крупицам воссоздать все этнические моменты парения. С национальным колоритом, с региональным колоритом. Все, что возможно было, собрали здесь в Суздале, на одной площадке.От бани-бочки до бани в чуме. "Банная география": от черноземья и Урала до Крайнего Севера. Почти 60 лучших бань на огромной территории работали одновременно.Роман Романов, арт-директор отеля "Горячие ключи":- В этом году эко-отелю "Горячие ключи" исполняется 20 лет, и нам уже можно добавить префикс «фестивальный». Это не первый фестиваль, который мы проводим в этом году и не последний. Мы заявляем себя в Книгу рекордов России как самый большой банный комплекс и это, наверное, самый близкий нам фестиваль.Николай Павлов - из Челябинска. Привез баню из липы и кедра. Баня - место силы. Это доказывает ежегодный суздальский фестиваль.Николай Павлов, участник "БаняФеста" (г. Челябинск):- Самое первое упоминание о бане относится к 907-му году. Это мыльня-лазня. Баня по-черному. Поэтому у нас не было чумы. Баня - это было самое чистое место.Лучшие мастера пара, производители бань и печей, мастер-классы, банный чемпионат, а еще свыше четырех тысяч гостей из разных регионов. Для них, кстати, приготовили и рекордное количество чая - 4 тысячи литров!Сергей Хлапов, участник "БаняФеста":- Мы - русские люди, и баня - наше национальное достояние. Это и аптека, и здоровье!Татьяна, участница "БаняФеста" (г. Москва):- Хотели бы все попробовать. Поплавать во всех купелях, попариться во всех банях. Надеемся, что отпаримся как положено.На фестивале выступили группы "Вирус", "Монгол Шуудан" и другие почетные гости.Трехдневный "БаняФест"- это еще и заряд отличного настроения. В следующем году, во вторые выходные августа, "Горячие ключи" вновь примут любимый фестиваль.Мария Платанюк, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"