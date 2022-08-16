На праздник в городские парки пришли более 5 тысяч человек - любителей и ценителей здорового образа жизни. Основные события начались на главной площадке праздника в Центральном парке ..

На праздник в городские парки пришли более 5 тысяч человек - любителей и ценителей здорового образа жизни. Основные события начались на главной площадке праздника в Центральном парке культуры и отдыха с массового турнира по шахматам.Для всех и каждогоЗатем заработали и другие спортивные площадки. На футбольных полях у парка прошёл городской турнир по мини-футболу, где состязались 12 команд. В матчах Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч» участвовали 47 команд из Владимира, городов области и Подмосковья. Лёгкоатлетическая эстафета стартовала в 5 возрастных категориях (5х200 м) и в категории «Папа, мама, я -спортивная семья». Работал ринг с показательными тренировками по боевым искусствам. Прошли соревнования на беговелах, по настольному теннису, скандинавской ходьбе, летнему хоккею, роллер- и киберспорту и другим видам физической активности.А на другом конце города - в парке «Добросельский» праздник начался с самого утра соревнованиями по скейт-кроссу на роликах, скейтбордингу и трюковому самокату.На главной праздничной сцене у центрального фонтана парка выступали творческие коллективы, фитнес-центры, чирлидеры, спортсмены с показательными выступлениями и барабанщики. Весь праздничный вечер в парке работали фудкорты и развлекательно-интерактивные площадки для посетителей самых разных возрастов и интересов. Разнообразная программа, отличная погода, доброжелательная атмосфера и приверженность многих владимирцев к здоровому образу жизни привлекли на праздник около 5 тысяч жителей и гостей города самых разных возрастов.Наградили лучшихВладимирцев и гостей города с Днем физкультурника поздравили первый заместитель главы администрации города Владимир Гарёв, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Марат Мангушев, председатель городской Общественной палаты Федор Лавров.Лучшим спортсменам, тренерам, ветеранам спорта вручили федеральные, региональные и городские награды. Удостоверение мастера спорта по кикбоксингу получил тренер-преподаватель муниципального детско-юношеского центра «Молодёжный» Денис Зезюлин. Памятными медалями «90 лет ГТО» удостоили тренера СШОР по спортивной гимнастике имени Н.Г.Толкачева Сергея Башкина, директора СШОР № 4 Сергея Чернова и инструктора-методиста этой же школы Марину Наследникову. Почётную грамоту Минспорта РФ вручили тренеру этой школы Алексею Волгину, а Благодарности Минспорта РФ получили тренер СШОР № 7 Андрей Сопнев и тренер СШОР № 4 Александр Харченко.Спортивный кластерМарат Мангушев рассказал, что во Владимире активно строят современные спортивные объекты, и эту работу продолжат. К примеру, при реновации парка «Добросельский» здесь создали отличную инфраструктуру для занятий спортом. Изначально планировали, что парк станет в том числе и спортивным кластером. По нацпроекту «Демография» (федеральный проект «Спорт - норма жизни») на первом этапе реновации в 2020 году в парке построили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) с универсальным полем для игровых видов спорта, легкоатлетическим сектором, площадками для игры в баскетбол и теннис, спортивными тренажёрами, зрительскими трибунами и раздевалками. Активное участие города в нацпроекте «Жильё и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») позволило сделать парк местом притяжения любителей скейтбординга и роллер-спорта. Этот объект сразу стал популярен среди владимирцев, прежде всего - жителей восточного района.Благоустроенная территория парка никогда не пустует, её освоили любители активного образа жизни: велосипедисты, легкоатлеты, поклонники скандинавской ходьбы и т. д.