Участники Древнерусской археологической экспедиции Эрмитажа обнаружили на территории музея- заповедника «Александровская слобода» во Владимирской области кирпичные кладки - ..

Участники Древнерусской археологической экспедиции Эрмитажа обнаружили на территории музея- заповедника «Александровская слобода» во Владимирской области кирпичные кладки - предположительно, части парадного крыльца, которые дают основание считать, что размеры палат Ивана Грозного были больше, чем предполагалось ранее. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник экспедиции Сергей Томсинский.Древнерусская археологическая экспедиция Эрмитажа под руководством Томсинского и Екатерины Туровой работает на территории Александровского кремля с 2005 года. Ее главной задачей является научная реконструкция облика государева двора Ивана Грозного и его отца Василия III на территории слободы XVI века. В 2019 году ученые обнаружили под землей остатки царских палат времен Ивана Грозного, а в 2021 году археологи нашли фундамент части парадного крыльца предполагаемой царской палаты.«В прошлом году мы нашли одну овальную кирпичную кладку, которую атрибутировали как часть конструкции крыльца. В этом году мы обнаружили две еще такие же кладки в форме столбов в ряд с ней. Было много предположений, потому что есть много вопросов - кладки все внутри полые, и причину того, что они оставлены полыми, мы до конца еще не выяснили. Но можно с достаточной уверенностью говорить, что это именно конструкции, относящиеся к парадному крыльцу. Можно с уверенностью говорить, что это грозненская постройка. Находка в Александрове оказалась намного более грандиозным и затейливый строением, чем нам показалось сначала», - сказал собеседник агентства.Как рассказала ТАСС Турова, обнаружение столбов позволяет предположить, что масштаб палаты значительно превосходил первоначальные оценки. С учетом подземного уровня строение имело не менее трех этажей. По мнению ученых, в палате располагалось «огромное гульбище сложной конфигурации с несколькими сходами на парадную площадь». Ранее исследователи предположили, что в XVI веке площадь всей резиденции, включая палаты, была по размеру сопоставима с 2-2,5 футбольными полями.«Это дает представление о том, что строения Александровской слободы были чрезвычайно оригинальны и их облик еще преподнесет нам большие сюрпризы. Потому что мы каменных палат этого времени не знаем, есть какие-то части фундамента, но они находятся в основном в том состоянии, в котором их исследовать невозможно. Здесь эти постройки не застроены современными строениями, поэтому мы имеем возможность видеть на уровне плана всю структуру парадной постройки грозненского времени целиком, и сейчас она дает нам сюрпризы, не имеющие аналогии в грозненских постройках», - отметила руководитель экспедиции, добавив, что исследование памятника продолжится в дальнейшем.В ходе полевых работ в июле-августе 2022 года археологи Эрмитажа также нашли на территории Александровской слободы несколько монет, подтверждающих, что палата строилась в 1571-1575 годы, а также остатки заглубленной деревянной постройки, одной из самых ранних на территории резиденции, назначение которой пока не выяснено. Как пояснила собеседница агентства, на данный момент исследованы юго-восточный и юго-западный углы палаты, неизвестной остается центральная часть постройки.Об Александровской слободеГосударственный историко-архитектурный и художественный музей- заповедник "Александровская слобода" расположен в Александровском кремле - одной из старейших резиденций московских государей. К 1513 году итальянскими и русскими мастерами здесь был воздвигнут дворцово-храмовый ансамбль, не уступавший Московскому Кремлю.С 1565 года Слобода почти на два десятилетия приняла на себя статус столицы, а резиденция стала дипломатическим, политическим и культурным центром средневековой России. В XVII-XIX веках Александровскую слободу посетили почти все царственные особы династии Романовых.* Материал подготовлен журналистами