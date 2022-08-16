При этом треть пользователей вообще никогда не меняют пароли от своих соцсетей.

Почти половина жителей России в этом году столкнулись со взломом личных страниц в социальных сетях. Такие результаты получила компания АльфаСтрахование, которая провела специальное экспертное исследование среди 1 205 россиян в возрасте от 18 до 60 лет (60% мужчин и 40% женщин), проживающих в 16 региональных центрах страны и являющихся активными пользователями гаджетов и интернета. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования респондентов. Результаты исследования есть в распоряжении RT.Согласно исследованию, об однократном факте взлома сообщили 30,5% опрошенных, многократном – еще 12,4%.Почти половина участников опроса получали фейковые сообщения от якобы знакомых с просьбой о финансовой помощи. 48% пользователей соцсетей получали подобные сообщения хотя бы один раз в этом году, говорится в опросе.В большинстве случаев – 42% – пользователи никак не реагировали на сообщения злоумышленников, а четверть респондентов отшучивались в ответ. Однако, по подсчетам аналитиков, 6% все же потеряли деньги, отправив перевод мошенникам.Эксперты отмечают, что при этом никто из пользователей не поторопился предпринять какие-то дополнительные меры безопасности в сети – треть опрошенных вообще никогда не меняют пароли от своих соцсетей. Основная масса – 21,9% респондентов – меняют пароли раз в несколько месяцев, 19,9% делают это раз в полгода, а 21,5% пользователей – не чаще раза в год.Немаловажно и то, что подавляющее большинство участников опроса – 76,4% – используют сервисы VPN для того, чтобы войти в социальные сети, которые заблокированы Роскомнадзором, что повышает уязвимость доступа.