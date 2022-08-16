Его оштрафуют на полмиллиона рублей

Прокуратура города Мурома провела проверку по соблюдению законов в промышленной безопасности теплоснабжающей организацией ООО «Владимиртеплогаз».В ходе данной проверки ведомство установило, что при пользовании котельной, из-за протекания крыши стены начали разрушаться.В следствие чего балки и плиты перекрытия обрушились на оборудование, которое находилось внутри производственного объекта.Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Также на организацию наложен штраф на 500 тысяч рублей.