После вмешательства прокурора области Владислава Малкина активизировано расследование уголовного...
После вмешательства прокурора области Владислава Малкина активизировано расследование уголовного дела о мошенничестве с земельными участками в Петушинском районе.
17 марта 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения права собственности на 6 земельных участков, находящихся в собственности Петушинского района. Муниципальному образованию причинен ущерб в размере более 12 млн рублей.
Выяснилось, что с 2012 по 2017 годы ведущий инженер в Росреестре области по просьбе своего знакомого за денежное вознаграждение оформляла в собственность земельные участки на основании фиктивных договоров. Она регистрировала сделки с нарушением установленного порядка, без фактического присутствия продавца и покупателя.
При оформлении сделок в Росреестре области её знакомым фактически заполнялись все необходимые документы собственноручно, в том числе, проставлялись подписи за отсутствующих участников сделки.
Правовую экспертизу представленной документации осуществлял осведомленный о преступной схеме регистратор. Несмотря на видимые признаки подложности, он направлял документы для дальнейшего оформления сделки.
В этот же период незаконную деятельность по регистрации подобных сделок осуществляла ещё одна сотрудница Росреестра.
В ходе изучения материалов уголовного дела прокуратурой области выявлены факты грубой волокиты, длительного непринятия законного процессуального решения.
На протяжении более 9 месяцев предварительного расследования по делу не принято мер, направленных на сбор и закрепление доказательств, а также привлечение конкретных лиц к уголовной ответственности, несмотря на наличие доказательств их причастности к совершению преступления.
Более того, 30.12.2021 следователем вынесено заведомо необоснованное постановление о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу, которое отменено по указанию прокурора Владимирской области В.А. Малкина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
После проведения главой надзорного ведомства оперативного совещания расследование уголовного дела активизировано, проведены обыски и задержание подозреваемых. Расследование дела взято на контроль прокурором области.