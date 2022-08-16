После вмешательства прокурора области Владислава Малкина активизировано расследование уголовного...

После вмешательства прокурора области Владислава Малкина активизировано расследование уголовного дела о мошенничестве с земельными участками в Петушинском районе.17 марта 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения права собственности на 6 земельных участков, находящихся в собственности Петушинского района. Муниципальному образованию причинен ущерб в размере более 12 млн рублей.Выяснилось, что с 2012 по 2017 годы ведущий инженер в Росреестре области по просьбе своего знакомого за денежное вознаграждение оформляла в собственность земельные участки на основании фиктивных договоров. Она регистрировала сделки с нарушением установленного порядка, без фактического присутствия продавца и покупателя.При оформлении сделок в Росреестре области её знакомым фактически заполнялись все необходимые документы собственноручно, в том числе, проставлялись подписи за отсутствующих участников сделки.Правовую экспертизу представленной документации осуществлял осведомленный о преступной схеме регистратор. Несмотря на видимые признаки подложности, он направлял документы для дальнейшего оформления сделки.В этот же период незаконную деятельность по регистрации подобных сделок осуществляла ещё одна сотрудница Росреестра.В ходе изучения материалов уголовного дела прокуратурой области выявлены факты грубой волокиты, длительного непринятия законного процессуального решения.На протяжении более 9 месяцев предварительного расследования по делу не принято мер, направленных на сбор и закрепление доказательств, а также привлечение конкретных лиц к уголовной ответственности, несмотря на наличие доказательств их причастности к совершению преступления.Более того, 30.12.2021 следователем вынесено заведомо необоснованное постановление о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу, которое отменено по указанию прокурора Владимирской области В.А. Малкина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.После проведения главой надзорного ведомства оперативного совещания расследование уголовного дела активизировано, проведены обыски и задержание подозреваемых. Расследование дела взято на контроль прокурором области.