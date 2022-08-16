Многоквартирный дом на Большой Нижегородской был построен в 1917 году. В июне 2018 года - еще 6 лет...

Многоквартирный дом на Большой Нижегородской был построен в 1917 году. В июне 2018 года - еще 6 лет назад - межведомственной комиссией администрации города признан аварийным и подлежащим сносу.При этом установлен срок расселения граждан до 01.07.2024. Однако еще те же 6 лет газад экспертной организацией проведено обследование технического состояния жилого дома. И сделан вывод, что физический износ конструкций и инженерного оборудования составляет 77,8%, капитальный ремонт здания выполнять нецелесообразно, существует угроза жизни и здоровью граждан. То есть, при установлении срока расселения названного дома администрацией не учтено фактическое его состояние, посчитала прокуратура.Прокуратурой города с целью защиты жилищных прав жильцов в Октябрьский районный суд направлено исковое заявление, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..Решением суда требования удовлетворены в полном объеме. также сообщается, что отселение жителей дома "обращено к немедленному исполнению".Напомним, что ранее дом на улице Подбельского, д.9, 1917 года постройки 11.09.2013 межведомственной комиссией администрации города был признан аварийным и подлежащим сносу, установлен срок расселения граждан. Вместе с тем, в установленный срок жильцы аварийного дома расселены не были. Прокуратурой города направлено исковое заявление в Октябрьский районный суд к администрации города Владимира. В итоге, требования прокурора судом удовлетворены.Фото https://www.pxfuel.com/