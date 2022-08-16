Ремонт Павловского моста в Коврове идет полным ходом. С сегодняшнего дня в течение пяти дней с 13...

Ремонт Павловского моста в Коврове идет полным ходом. С сегодняшнего дня в течение пяти дней с 13 до 5 часов вечера движение по путепроводу будет перекрыто. Какие работы уже выполнены, а какие предстоят? Расскажет Вера Куликова.Павловский мост для Коврова объект особой важности. Он соединяет северную и южную часть города. Но с момента постройки в 1960-ом году объект еще ни разу не ремонтировался. Состояние аварийное. Для уменьшения нагрузки на опоры запрещен проезд для автобусов и грузовиков. Впрочем, как сообщают ковровчане в соцсетях, большегрузы, когда на мосту нет сотрудника ГИБДД, объезжают рамку прямо по тротуару.Под мостом проходит Горьковская железная дорога - и это одна из главных сложностей. Все работы приходится согласовывать с железнодорожниками. Но движение жд-транспорта не приостанавливали ни на минуту.Амангельды Куандыков, заместитель главы г. Коврова:- Встречались в Нижнем Новгороде с руководителями Горьковской железной дороги, обсудили все детали дальнейшего ремонта. Взаимопонимание есть. Нашли мы общий язык и с подрядчиком, и с железной дорогой. Они должны нам основные документы прислать, и будем приступать к дальнейшим работам. Но работы мы не останавливали, мы также продолжаем работать.Работы должны завершиться в конце ноября 2023-го. Ведут реконструкцию нижегородские подрядчики. Общая сумма договора - 315 миллионов рублей. Контроль за ходом работ ведется ежедневно, но не обходится без неожиданностей.Амангельды Куандыков, заместитель главы г. Коврова:- На той стороне нам необходимо устанавливать конус. Но мы сейчас не можем его сделать, потому что специалисты железной дороги обнаружили какой-то кабель, о котором мы не знали. Вот с ремонтом такие нюансы бывают, и мы сразу решаем.Инженер Сергей Красильников контролирует качество работ и соблюдение графика. Вместе со строителями ежедневно с утра до вечера на мосту.Сергей Красильников, инженер строительного контроля "Стройартель" (Нижний Новгород):- Все в плановом режиме, каких-то сложностей нет. Есть просто усложняющие факторы. Это наличие транспорта и контактная линия под мостом, то есть все, что влияет на скорость.Сейчас строители ремонтируют левую сторону моста. Эти работы планируется завершить к ноябрю. Далее - правая сторона. Жители города заявляют, что готовы потерпеть временные неудобства ради собственной безопасности.Ирина Бородина, жительница г. Коврова:- Проблемы появились у нас, да, но ничего, отремонтируют когда-нибудь. Так вот пешочком ходим с маленькими детьми.На этой неделе строители начнут работы по монтажу двух балок на втором пролете моста.Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»