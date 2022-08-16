Напомним, в июле этого года глава Владимирской области Александр Авдеев подписал соглашение о...

Напомним, в июле этого года глава Владимирской области Александр Авдеев подписал соглашение о сотрудничестве с Докучаевском. Этот город Донбасса- подшефный Владимирской области. О поддержке, которую уже оказала область, "Вестям" рассказала управляющая делами администрации Докучаевска Наталья Никифорова. Вместе с коллегами она побывала на торжествах в честь дня рождения Суздаля- города-побратима Докучаевска.