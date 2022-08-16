В числе наиболее перспективных, динамично развивающихся муниципальных образований нашей области Ковровский район занимает особое место. Долгожданный день Он совершенно заслуженно ..

В числе наиболее перспективных, динамично развивающихся муниципальных образований нашей области Ковровский район занимает особое место.Долгожданный деньОн совершенно заслуженно привлекает внимание самых крупных инвесторов. Здесь открывают современные, высокотехнологичные производства, возводят новые жилые кварталы, прокладывают дороги. Поэтому весьма символично, что День Ковровского района отмечали одновременно с Днём строителя.- Самый амбициозный и большой проект, который мы сейчас воплощаем в жизнь, связан с Доброградом, - говорит глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов. - За счёт частных инвестиций и нашего бюджетного финансирования увеличиваем объёмы жилой застройки и развиваем особую экономическую зону. В следующем году там откроем муниципальную школу и детский сад, ФОК. Кроме того, возведём новые объекты инженерной инфраструктуры, построим 5 новых, высококачественных дорог. Преображаем и другие населённые пункты района. В ближайшее время древний Стародуб отметит своё 870-летие. Прекрасный праздник, на котором откроют новый туристический объект - реконструированную историческую зону.В самых разных уголках района сейчас проводят газопроводы, водопроводы и тепловые сети, продолжают ремонтировать дороги - очень много проектов одновременно находятся в работе. Благодаря областной поддержке развивают сферу здравоохранения. Например, сейчас идёт реконструкция детской больницы, строят 2 современных ФАПа, скоро откроют новую амбулаторию. В населённых пунктах района создают новые общественные пространства, преображают скверы и парки.Недавно новый облик обрёл и сквер в посёлке Мелехово. Именно там 13 августа прошли основные торжества, приуроченные к главному празднику района.- Очень рады, что пандемийные годы наконец-то закончились, и мы вновь продолжили традицию нашего праздника, объединившего День строителя и День Кровровского района, - говорит глава администрации посёлка Мелехово Роман Когут. - Этого момента жители посёлка и всего района ждали 2 года. Поэтому, пользуясь случаем, желаю дорогим землякам здоровья, благополучия и мирного неба над головой!«Волшебные» инструментыВ праздничный день над мелеховским «Арбатом» (так местные жители любовно именуют главную улицу посёлка) нескончаемым потоком проносились звуки, образующие симфонию торжества, - музыка, подхваченная тёплым августовским ветром с главной сцены, восторженные возгласы детей и смех их родителей. Для жителей и гостей района организаторы подготовили поистине щедрый подарок - арт-проект «Творческий бульвар». Десятки мастеров раскрывали секреты народных ремёсел перед каждым, кто хотел прикоснуться к наследию предков.- Мы демонстрируем жителям и гостям района традиции плотницкого дела, - рассказывает основатель музея русского быта «Сельский дворик» Дмитрий Тимошенков. - На нашей площадке - часть экспозиции, которая связана именно со строительством. Мы демонстрируем посетителям старинные плотницкие приспособления. Эти предметы дают возможность подрастающему поколению познакомиться с забытыми, экзотичными для современных городских жителей инструментами, с помощью которых мастера былых дней могли создать всё, что угодно.Экспозиция и впрямь привлекала внимание жителей и гостей посёлка своей необычностью. Дети с неподдельным любопытством вертели в руках «дедовские» инструменты, а некоторые даже пытались применить их на деле - обработать закреплённую на верстаке деревянную заготовку. Особый интерес у посетителей вызвало «точило» с ножным приводом - приспособление, с помощью которого наши предки затачивали ножи, топоры и другие незаменимые в хозяйстве инструменты. Его, кстати, нашли в дерене Алексеевское. Несмотря на то, что это «точило» изготовили почти 100 лет назад, оно до сих пор в рабочем состоянии. Остальные экспонаты собирали со всей России. Артефакты приобретали как у жителей глухих деревень, так и на крупных аукционах.Не менее «фактурным» был стенд, на котором представители мастерской «Спиридон да Прасковея» делились с каждым желающим секретами верховой набойки по ткани - ремесла, которое уже давно забыто в городах нашей области.- Это направление, к сожалению, в современном мире забывают. Сейчас его можно назвать настоящей исторической реконструкцией. У нас есть подлинные старинные доски с оттисками из Пакистана и Индии - там эту технику тоже применяли. Например, доске из Индии, выполненной из палисандра, около 100 лет. Техника эта родилась на востоке и пришла на Русь через Византию, - рассказывает представитель мастерской Михаил. - Традиционно оттиск происходил так - была палитра, в неё погружали доску с узором, затем переносили изображение уже на ткань. У нас - современные материалы, акриловые краски, которые наносим с помощью специальных кистей. Краской полностью покрываем доску и оттиск наносим на полотно.Посетители праздника с удивлением узнавали, что в былые времена оттиски наносили масляными красками, которые мастера готовили самостоятельно, на основе природных пигментов и олифы. Современные технологии, конечно, ускоряют процесс, рисунок сохнет быстрее.Кроме того, оказывается, что каждый узор несёт богатое семантическое значение. С помощью символов наши предки передавали высшие смыслы, нужно лишь уметь их «читать». На некоторых платках, которые завораживали своей красотой гостей торжества, можно было увидеть изображение Византийского орла. Часть символов - руническая, она пришла на Русь с Севера, вместе с варягами.Фото:Лоза из газетыОсобенно много радостных детских голосов можно было услышать на площадке, за которую отвечали работники районной библиотеки для детей и юношества. Здесь проходили мастер-классы по народному творчеству под названием «Русские узоры». В них участвовали и самые маленькие гости праздника, и их родители. С помощью пластилина и карандашей они украшали традиционные игрушки, свершали увлекательное путешествие по деревням и сёлам Ковровского района и, конечно, оформляли читательские билеты в «дворец знаний».- Подобные праздники очень помогают популяризации чтения. Мы знакомимся с новыми читателями, приглашаем их к нам в библиотеку, и многие впоследствии приходят, открывают для себя удивительный «Мир книги». На празднике встречаемся со многими нашими читателями, которые уже давно и активно участвуют в жизни библиотеки, - рассказывает заведующая районной библиотекой для детей и юношества Елена Семёнова. - На площадке мы разместили большую карту - это игра-ходилка по Ковровскому району, с её помощью юные гости праздника «путешествовали» по деревням и посёлкам района. На ключевых «остановках» ребята выполняли увлекательные задания, проверяли свои знания в области краеведения. Без сладких подарков, конечно, не уходили. В интерактивном формате ребята познавали свою «малую родину». На этом празднике мы создаём площадку каждый год. Реакция со стороны посетителей - только положительная, царит атмосфера позитива.Ещё одна карточная игра от работников библиотеки была посвящена уже всей области, её достопримечательностям и знаменитым людям. Кроме того, на площадке гости всех возрастов могли поиграть в старинную русскую игру «городки».Посетителей более зрелого возраста словно магнит притягивал стенд, на котором проходили мастер-классы по плетению из газетной лозы.- На нашем стенде гости праздника знакомятся с плетением из газетной лозы. Мы делаем корзинки, панно, конфетницы. Все эти предметы выполняем в разных техниках. В старину на Руси повсеместно практиковали плетение из лозы, корней и травы. Мы объединили здесь все эти плетения. Каждый желающий может поучаствовать в мастер-классе, - говорит заведующая Бакинским филиалом ДК Алла Мальхова. - Это всё реконструкция ремёсел, которые практиковали на территории нашей области. Мы пытаемся разобраться во всех этих техниках, «поднимаем» традиции. Естественно, современный городской житель не пойдёт к лесному озеру за травой и особыми корнями, пригодными для плетения. Газетная лоза - универсальный материал, который решает проблему. Она помогает нам понять все азы корневого и травяного плетения. Только газетная лоза обладает необходимой для плетения нежностью и упругостью. Классическая офисная бумага для этого не подходит...Фото:Праздничная феерияНа праздничной сцене, которую установили возле мелеховского Дома культуры, в тот день состоялся грандиозный концерт. На сцене выступали уроженцы Ковровского района - любимцы местной публики, - а также приглашённые артисты из областного центра и даже Нижнего Новгорода.- Этот праздник мы готовили очень долго, применили современный подход к организации. Мы установили новую сцену, которую нам передал Областной центр народного творчества, - говорит начальник управления культуры, молодёжной политики и туризма администрации Ковровского района Ольга Голод. - Стремимся с каждым годом радовать жителей и гостей района новыми «фишками». В этом году - организовали множество интересных мастер-классов. Конечно, за время пандемии люди немного отвыкли от столь масштабных праздников. Однако у нас всё получилось. Стоит также заметить, что посёлок очень благоустроенный, за последние 2 года в нём многое изменилось в лучшую сторону.Праздничное настроение у жителей и гостей района поддерживали аниматоры, которые радушно встречали посетителей живописных фотозон, установленных в разных уголках Мелехово. Любители гастрономических изысков обиженными тоже не остались - к их распоряжению предоставили фут-корд. Естественно, ни один посетитель торжества не оставил без внимания ярмарочные ряды, на которых местные производители представляли свою продукцию. Для детей организовали настоящий городок из батутов и всевозможных аттракционов. Кроме того, каждый желающий мог поучаствовать в праздничной лотерее.Фото:Апофеозом праздника стал долгожданный праздничный салют. В звёздное небо устремлялись десятки разноцветных залпов, даря жителям района незабываемое чувство восторга и всеобщего единства.- День строителя и День Ковровского района - это хорошее сочетание, оно символизирует большое будущее для нашего района, который сейчас преумножается и увеличивается возможностями. Мы живём в одном из лучших муниципальных образований, которое производит сельскую продукцию. Многие достижения района отмечают на крупнейших выставках медалями и дипломами. Это говорит о том, что у нас правильно построили работу с самым главным - с продуктами питания, которые потребляют многие тысячи людей. Большое спасибо вам за труд на всех поприщах - животноводстве, строительной индустрии, лёгкой промышленности и многих других направлениях, которые повышают значимость посёлка и района в масштабах всей области, - обратился к гостям праздника председатель Совета народных депутатов города Коврова Анатолий Зотов.Поздравил гостей праздника и Благочинный Ковровского района протоирей Игорь Любченко: - Хочу пожелать жителям района и области, прежде всего, духовного возрождения. Сейчас без возрождения веры мы не сможем достичь цели даже в государственном масштабе. Это доказывает и СВО на Украине, когда ребята просят, чтобы священники прибывали на фронт. Я - помощник командира дивизии по работе с верующими учебного центра. Недавно отправляли молитвословы и иконы нашим бойцам. Они понимают, что без веры сейчас никак нельзя. Нам нужно обратить внимание и на наши разрушенные храмы, которые мы ещё можем спасти. Ведь это наша история. Радует, что власти района в этом деле помогают по мере сил, - сказал Благочинный.