Таганский суд Москвы вынес решение относительно популярного мессенджера Telegram.

Таганский суд Москвы вынес решение относительно популярного мессенджера Telegram.Как сообщает , мессенджер признали виновным в административном правонарушении по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации".Telegram отказался удалять бот, в котором размещались личные данные российских военных, участвовавших в спецоперации на Украине. Об этом пишет . Помимо этого, в боте содержалась недостоверная информация о ходе операции.В итоге, по данным , мессенджеру придется выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.