На территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино»...

На территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» проходит Международный военно-технический Форум «Армия-2022». На объединённом выставочном стенде НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех свои военные разработки представил ковровский ВНИИ «Сигнал».«Форум является авторитетной площадкой передовых идей и разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. В этом году мы представили комплекс средств автоматизации управления (КСАУ) «Планшет» в различных модификациях, в том числе на шасси. Также показали навигационную систему для различных объектов военного назначения. Кроме того, на закрытом динамическом показе мы продемонстрируем роботизированную БМП-3 с боевым модулем «Синица», - отметил генеральный директор ВНИИ, председатель ВРО СоюзМаш России Владимир Пименов.КСАУ «Планшет» предназначен для автоматизации управления артиллерийскими, минометными подразделениями и расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО). Представленный на форуме «Планшет–М-ИР» является следующим этапом развития малогабаритного носимого комплекса средств автоматизации «Планшета – А» и теперь размещается на бронеавтомобиле. Среди преимуществ модернизированной версии: высокая мобильность, быстрое развертывание, повышенная автономность работы, расширенный диапазон сопрягаемых технических средств, получение данных видеопотока с БПЛА непосредственно на рабочее место командира в реальном времени и т.д.В этом году на международном форуме «Армия-2022» ВНИИ «Сигнал» также представил роботизированную БМП-3 с боевым модулем «Синица». Это совместный проект ПАО «Курганский машиностроительный завод» и АО «ВНИИ «Сигнал». Такая машина-робот может использоваться для огневой поддержки действий мотострелковых подразделений. Она оснащена современным и высокоточным комплексом вооружения.«Основная цель роботизации машины – сохранение жизни военнослужащих. Робототехнический комплекс (РТК) можно использовать на наиболее опасных направлениях. Например, он может возглавить боевую колонну, вести бой в сложной городской застройке, а также выполнять боевые задачи совместно с танками на линии фронта», - отметил заместитель генерального директора, руководитель проектов Денис Александрович Варабин.Кроме того, АО «ВНИИ «Сигнал» показал унифицированный лазерный гирокомпас, который легче, точнее и быстрее своих предшественников и не имеет аналогов в России. Такое оборудование можно устанавливать на различной технике, топопривязчиках, радиолокационных станциях, разведывательных машинах, машинах управления и т.д.«Гирокомпас имеет целый ряд преимуществ, например, в 2,5 раза сократилось время готовности. В высокоточном режиме для определения азимута ему потребуется несколько минут. Конструктивно он стал в 2 раза легче и более продуман с точки зрения эргономики, удобства использования», - рассказал главный конструктор систем навигационно–геодезического обеспечения Евгений Ветошкин.Все эти инициативные разработки ВНИИ «Сигнал» вызвали серьезный интерес у участников мероприятия. Сам международный военно-технический форум «Армия-2022» будет проходить до 22 августа. Он объединит около 1,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных. За время работы его посетят тысячи зрителей и экспертов.