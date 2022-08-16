Увы, своевременная и качественная медицинская помощь доступна не для всех жителей нашей области. Это могут подтвердить люди, которые живут в посёлке Балакирево Александровского ..

Увы, своевременная и качественная медицинская помощь доступна не для всех жителей нашей области. Это могут подтвердить люди, которые живут в посёлке Балакирево Александровского района.Хватит это терпеть!Всё началось (или, скорее, закончилось) пару лет назад, в самый разгар борьбы с пандемией. Тогда в населённом пункте перед пациентами на неопределённый срок закрыли двери дневного стационара. «Поправлять здоровье» местным жителям стали в расположенной неподалёку поликлинике.И всё бы ничего, вот только это медучреждение располагается в бывшем детском саду... Помимо того, что зданию нужен основательный ремонт, оно, мягко говоря, совершенно не «вывозит» возложенные на него функции. По узким коридорам могут разойтись группы дошколят, шагающих в столовую, но не потоки пациентов с инфекционной и неинфекционной патологией. Кроме того, в здании есть проблемы с пожарной безопасностью, что в нынешних реалиях - совсем за гранью добра и зла.- Новую, отвечающую вызовам XXI века поликлинику в Балакиреве планируют построить в 2025 году, - написал в редакцию наш читатель Иван Семёнов. - Однако где в течение ближайших 3-х лет будут принимать пациентов? Всё так же в детском саду?Эту проблему обсуждали и в областном департаменте здравоохранения. Медпомощь местному населению предложили временно оказывать всё в том же корпусе дневного стационара. В нём уже сделали ремонт. Несмотря на то, что помещение обладает весьма скромными размерами - там могут поместиться всего 14 коек - у него есть неоспоримые преимущества. Например, в дневном стационаре можно обустроить дополнительную входную группу, которая поможет разделить потоки «заразных» и «незаразных» пациентов.Просвет во тьме- Директор территориального Фонда ОМС Татьяна Аннина и главный внештатный терапевт облздрава Елена Овчинникова проанализировали ситуацию и побывали в корпусе дневного стационара. Вывод экспертов однозначен: организация медпомощи на его площадях - наиболее оптимальное решение, которое повысит уровни доступности медпомощи и комфорта для пациентов и медперсонала, а вот ремонтировать старое здание поликлиники - нецелесообразно, - говорят в пресс-службе областной администрации.Также стоит сказать, что в населённом пункте есть явный дефицит медицинских кадров. Сейчас в Балакиревской поликлинике пациентов принимают всего 2 участковых врача-терапевта. Кроме того, свои услуги местным жителям оказывает 1 зубной врач. В начале осени в медицинское учреждение обещают трудоустроить ещё одного участкового врача. Однако не нужно забывать, что в посёлке живут почти 10 тыс. человек. Сможет ли 1 новый специалист удовлетворить кадровый голод - вопрос открытый.В «белом доме», в свою очередь, пообещали, что медпомощь всё же станет более доступной для местных жителей. Добьются этого весьма незамысловатым образом - стационар будет работать в 2 смены. Кроме того, скоро в медучреждении будут проводить инфузионную терапию и «другие лечебные процедуры».Комментарий врио заместителя Губернатора Владимирской области Константина Баранова:- Учитывая социальную значимость вопроса, намерен проработать перенос строительства поликлиники в Балакиреве на более ранний срок - на 2023-2024 годы. Перевод поликлиники в дневной стационар - это временная мера, поэтому прошу отнестись к этому решению с пониманием. Наши действия направлены на то, чтобы улучшить оказание медпомощи жителям посёлка, и чтобы врачи трудились в нормальных условиях. В перспективе здесь будет работать быстровозводимая модульная поликлиника, и тогда оказание медицинской помощи выйдет на более современный уровень.