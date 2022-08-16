СледКом завершил расследование уголовного дела 58-летней экс-директора автошколы в Александрове. Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. По данным следствия, гендир за деньги зачислила

СледКом завершил расследование уголовного дела 58-летней экс-директора автошколы в Александрове. Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. По данным следствия, гендир за деньги зачислила ученика в группу подготовки трактористов, где по окончанию курса им выдавали свидетельство о прохождении. Стоимость такой «услуги» – 17 тысяч рублей. За такие же действия она получила 59 тысяч рублей от трех других