Жители Александровского района в соцсетях просят администрацию сельского поселения Андреевское,...

Жители Александровского района в соцсетях просят администрацию сельского поселения Андреевское, экологов и надзорные органы СЭС, проверить правомочность действий жильцов одного из домов по улице Лесная в поселке Маяк.В своем обращении жители Маяка написали, что 15 августа жильцы дома самовольно экскаватором раскопали дорожное покрытие и вывели из своего дома канализационные трубы в овраг, расположенный в лесу. На вопрос жителей поселка они ответили, что имеют устное разрешение от главы администрации сельского поселения Федулова О.Н. на слив нечистот.Фото AlexAutoLive | Александров