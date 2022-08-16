На данный проект будет выделено почти 2 миллиона рублей

В этом году состоится открытие Музея граненого стакана в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщила городская администрация.Идея открытия музея была выдвинута местными властями в прошлом году, и недавно региональная власть одобрила данный проект.Задумка стала лидирующей среди других туристических проектов. Администрация Владимирской области выделила на реализацию данной идеи 1 миллион 988 тысяч рублей. На данный момент идет подготовка к торгам на разработку проекта.Интерактивный музей будет расположен в зале Историко-художественного музея в городе Гусь-Хрустальный. В музее будут выставлены и стаканы, владельцами которых являются местные жители – они могут стать сопричастными к музейной истории.Неотъемлемый атрибут каждого дома в советские годы, стакан носит в себе многогранную историю. Об этом произведении искусства слагаются легенды и мифы. В русской культуре эта посуда прочно закрепилась и с точки зрения практичности, и с точки зрения душевной составляющей.