Вечером 15 августа в 19:26 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в...

Вечером 15 августа в 19:26 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Кольчугине на улице Ульяновская, д. 31.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на момент прибытия к месту подразделений наблюдалось задымление в подъезде. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение электросчетчика в подъезде 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет.На пожар привлекалось 5 единиц техники, 12 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области