Жительница Кольчугинского района поступила в местную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии с острым...

Жительница Кольчугинского района поступила в местную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии с острым панкреатитом, осложненным панкреонекрозом.Пациентке потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Хирург Петр Шапошников, врач высшей квалификационный категории, несмотря на сложность клинической ситуации, принял решение оперировать пациентку на месте, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения. Операция прошла успешно, доктор дал пациентке шанс на жизнь. В условиях ЦРБ было сделано всё возможное.Однако клиническая ситуация осложнилась развитием почечной недостаточности, и это уже потребовало оказания медицинской помощи другого уровня. Жительница Кольчугинского района была экстренно проконсультирована специалистами Областной клинической больницы. По договоренности с заведующим хирургическим отделением ОКБ Павлом Малашенко принято решение о переводе пациентки в ОКБ.В Областной клинической больнице пациентку подключили к аппаратам ИВЛ и «искусственная почка», был проведен ряд терапий. Эта работа была организована при активном участии анестезиолога-реаниматолога ОКБ Дмитрия Марковича Рыбкина и заведующего хирургическим отделением ОКБ Павла Александровича Малашенко.Совместные усилия медиков и опыт врачей привели к успеху. Жизнеугрожающая ситуация миновала. Спустя три дня пациентка пришла в сознание, и ее перевели из реанимации в хирургическое отделение – уже в состоянии средней степени тяжести.Сейчас жительница Кольчугинского района делает первые попытки самостоятельно вставать и ходить. Она искренне благодарит за спасенную жизнь докторов Кольчугинской ЦРБ и Областной клинической больницы.Фото https://www.pxfuel.com/