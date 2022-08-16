Накануне в Москве в Прибрежном проезде столкнулись автомобиль такси Kia Rio и BMW. Из-за удара такси вынесло на тротуар, где находились пешеходы. Об этом сообщает . В итоге машина снесла двух ..

Накануне в Москве в Прибрежном проезде столкнулись автомобиль такси Kia Rio и BMW. Из-за удара такси вынесло на тротуар, где находились пешеходы. Об этом сообщает .В итоге машина снесла двух человек – женщину и ее восьмилетнего сына. Как оказалось, пострадал и водитель такси. По данным , пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.По данным, таксист пытался повернуть налево, но при этом не пропустил иномарку. По факту дорожно-транспортного происшествия началась проверка.