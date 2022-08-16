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Соревнования полевой выучки понтонно-переправочных подразделений инженерных войск проходят в рамках восьмых армейских международных игр.В составе российской команды - солдаты муромской гвардейской понтонно-мостовой бригады, их соперниками станет команда из Беларуси. Зрелищный финал международного этапа состоится 24 августа.

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