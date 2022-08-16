В Петушинском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя,...

В Петушинском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.Установлено, что в поселке Городищи 18 июня в дневное время между обвиняемым и его супругой, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт.В ходе конфликта мужчина ударил жену, от чего та упала на пол. Разозлившись на мужа, она стала оскорблять его. В ответ муж взял кухонный нож и нанёс своей супруге несколько ножевых ранений в область груди, спины и шеи. От полученных ранений она скончалась на месте преступления.Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, после совершения противоправных действий обвиняемый скрылся с места преступления, однако вскоре раскаялся и сообщил о содеянном сотрудникам полиции.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.Фото https://www.pxfuel.com/