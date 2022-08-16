На реке Клязьма в городе Собинка 15 августа утонула 14-летняя девочка, которая вместе с подругой бросилась спасать детей, попавших на глубину. Об этом рассказали в «Собинские вести МЧС». Две

На реке Клязьма в городе Собинка 15 августа утонула 14-летняя девочка, которая вместе с подругой бросилась спасать детей, попавших на глубину. Об этом рассказали в «Собинские вести МЧС». Две 10-летние девочки ходили вдоль берега по мелководью, но в какой-то момент начали тонуть. Подружки 13 и 14 лет бросились им на помощь, вытащили детей на мелководье,