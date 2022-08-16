Собинские вести МЧС в соцсетях сообщили об еще одной трагедии на воде. 15 августа около полудня в...

Собинские вести МЧС в соцсетях сообщили об еще одной трагедии на воде.15 августа около полудня в Собинке в районе улицы Шибаева на реке Клязьма гуляла компания девочек. Закатав штаны, они ходили по мелководью. В один момент две десятилетние девочки попали на глубину и начали тонуть. Две другие подружки 13 и 14 лет сразу бросились в воду спасать утопающих. Им это удалось, малолетних детей они вытолкали на мелководье, однако силы закончились и они сами начали тонуть.Им на помощь бросился мужчина, который заметил происходящее. Одну из девочек ему спасти удалось, а вот вторую 2008 года рождения, к сожалению, спасти он не успел. Она скрылась с поверхности реки.На место происшествия были вызваны аварийно-спасательные службы Собинки и Владимира. Работали водолазы и спасатели на лодках.Около 8 часов вечера тело погибшей девушки было обнаружено рыбаком в 500 метрах от места ЧП вниз по течению. Спасателями она была доставлена на берег.Фото Собинские вести МЧС