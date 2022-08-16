Жители города могут задать любой интересующий их вопрос

В мессенджере Telegram теперь функционирует чат, в котором работает бот. Он называется «Диалог с властью».С помощью этого чата, жители Владимира без особого труда смогут владеть актуальной информацией о работе государственного аппарата Владимирской области, оперативно найти ссылки на соцсети чиновников и прочее.Чтобы установить себе этот бот, необходимо пройти по и запустить его с помощью одного нажатия.Удобство формата «вопрос-ответ» позволит быстро найти нужную информацию и сэкономить время. Также, чат-бот не будет отвлекать посторонним информационным шумом, а пригодится только в том случае, когда это будет нужно пользователю.Напомним, что ранее были 2 медицинских чата для удобной записи к врачу.