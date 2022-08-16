Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельзонадзора...

Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельзонадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в августе 2022 года проведено выездное обследование 3 земельных участков сельскохозяйственного название, общей площадью 198,2 га, расположенных Юрьев-Польском районе Владимирской области.В ходе осмотра установлено, что все обследуемые земельные участки частично или по всей площади заросли сорной растительностью (пижма обыкновенная, осот полевой и др.). Кроме того на двух участках было выявлено зарастание борщевиком Сосновского, на общей площади 0,7 га., сообщила пресс-служба ведомства.Зарастание сельхозугодий сорными растениями, деревьями и кустарниками может привести к ухудшению качественного состояния земель и нанести вред почве как объекту охраны окружающей среды, а также создать пожароопасную ситуацию и стать причиной возгорания.Выявленные факты могут свидетельствовать о невыполнении правообладателями земельных участков обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, предусмотренных Земельным кодексом РФ.По результатам проведенного выездного обследования собственникам земель выданы предостережения.Фото https://www.pxfuel.com/