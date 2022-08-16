Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ремонт Павловского моста Ремонт Павловского моста в...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Ремонт Павловского мостаРемонт Павловского моста в Коврове перешел в новую стадию. Когда завершится реконструкция путепровода?- Птица-тройкаКрылатое сердце России. Верхом по просторам нашей страны - конный экипаж из Петушинского района принял участие в общероссийских соревнованиях русских троек.- Киржач туристическийИ как один человек может повлиять на облик города. О настоящем и будущем Киржача.