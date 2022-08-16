Смотрите в программе Вести-Владимир:
Рпенский проезд
Успеют ли сдать в срок Рпенский...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Рпенский проезд
Успеют ли сдать в срок Рпенский проезд?Прокурор области Владислав Малкин - с проверкой важнейшего для города объекта.
Крылатое сердце России
Путешествие по России верхом. Русская тройка из Петушинского района представила тридцать третий регион на конном турнире в Москве.
Самый бодрый день
Все виды спорта - на одной площадке. Как во Владимире отметили день физкультурника?