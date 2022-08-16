Во Владимире полиция задержала 34-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровья 45-летнему владимирцу. По информации регионального УМВД, вечером 5 августа

Во Владимире полиция задержала 34-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровья 45-летнему владимирцу. По информации регионального УМВД, вечером 5 августа мужчины поругались, один из них схватил полено, нанес многочисленные удары своему оппоненту и убежал. Пострадавшего госпитализировали, врачи расценили его травмы как тяжкий вред здоровью. Нападавший скрылся с места преступления, однако полицейские провели расследование,