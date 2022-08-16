Пострадавший обратился с иском на реабилитацию

Владимирец потребовал компенсацию за моральный ущерб в связи с тем, что провел лишних 3 года в тюремном заключении. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.В иске мужчина рассказал, что в августе 2016 года его заключили под стражу за подозрение в преступлении. В июне уже следующего года его обвинили по 8 эпизодам, и в мае 2018 года суд вынес вердикт –Обращение к апелляционному суду не помогло, и только к октябрю 2021 года, с помощью поданной кассации, пересмотр дела состоялся.При новом стечении обстоятельств подсудимый обвинялся уже в одном эпизоде из восьми. Ему назначили 2 года и 5 месяцев лишения свободы, . Однако, гражданин 6 лет пребывал в тюремном заключении, и более трех лет его держали за решеткой на незаконном основании.По этой причине пострадавший обратился в суд с требованием выплатить компенсацию в размере 8 миллионов рублей.Слушание по данному делу пройдет 29 августа 2022 года.