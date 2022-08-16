Владимирская делегация посетила Нижегородскую область для обмена опытом внедрения проекта «Эффективный регион», который реализуется у нас с апреля 2022 года. Через использование ..

Владимирская делегация посетила Нижегородскую область для обмена опытом внедрения проекта «Эффективный регион», который реализуется у нас с апреля 2022 года. Через использование «бережливых технологий» этот проект поможет увеличить эффективность труда и повысить уровень доверия к службе занятости населения.В ходе поездки представители Владимирской службы занятости побывали в кадровом центре «Работа России» Нижнего Новгорода. «Специалисты Нижегородской службы занятости с 2019 года активно используют инструменты «бережливого производства» на практике и добились определённых успехов», – пояснила Мария Мальцева, заместитель директора Департамента труда и занятости населения.Новые управленческие технологии с использованием «бережливой» системы управления будут внедряться в ходе модернизации региональных центров занятости населения в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Планируется оптимизация процессов поиска работы и подбора сотрудников за счёт создания единого управляющего центра занятости, пересмотр обязанностей специалистов в сторону совмещения ряда функций и внедрение дополнительных сервисов и услуг с учётом принципов «бережливого производства».Фото:«Это позволит сократить издержки, сроки поиска работы и подбора сотрудников, повысит уровень удовлетворённости жителей региона качеством предоставляемых услуг в сфере занятости», – подчеркнул Андрей Григорьев, директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области.