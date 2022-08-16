Четыре владимирских предприятия народных художественных промыслов получат дополнительную...
Четыре владимирских предприятия народных художественных промыслов получат дополнительную федеральную поддержку.
Субсидии получат "Мстерский ювелир", "Центр традиционной Мстерской миниатюры", "Гусевский Хрустальный завод имени Мальцова " и "Фабрика "Ковровская глиняная игрушка". Все они включены в правительственный перечень. Средства предоставляются на возмещение производственных затрат: оплату электроэнергии, газа, уплату страховых взносов, закупку сырья, материалов и продвижение изделий на рынок.