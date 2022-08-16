Четыре владимирских предприятия народных художественных промыслов получат дополнительную...

Четыре владимирских предприятия народных художественных промыслов получат дополнительную федеральную поддержку.Субсидии получат "Мстерский ювелир", "Центр традиционной Мстерской миниатюры", "Гусевский Хрустальный завод имени Мальцова " и "Фабрика "Ковровская глиняная игрушка". Все они включены в правительственный перечень. Средства предоставляются на возмещение производственных затрат: оплату электроэнергии, газа, уплату страховых взносов, закупку сырья, материалов и продвижение изделий на рынок.