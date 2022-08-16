В Иванове прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Ситцевый...

В Иванове прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Ситцевый путь».Участвовали около 270 человек из 12 регионов страны. Как сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области, владимирские спортсмены завоевали 10 наград, 7 из которых — золото. Среди победителей – Анна Большева, Никита Зякин, Герман Кобелев, Антонина Болячина, Александр Сидоров.Администрация Владимирской области поздравляет спортсменов и желает дальнейших успехов.Фото https://t.me/region33vladimir