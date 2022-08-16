В центре Владимира отремонтируют корпус ВлГУ под медицинский факультет. Для размещения студентов-медиков было выбрано здание бывшего Института искусств и художественного образования на

В центре Владимира отремонтируют корпус ВлГУ под медицинский факультет. Для размещения студентов-медиков было выбрано здание бывшего Института искусств и художественного образования на Октябрьском проспекте, 3 – напротив Универмага. Площадку осмотрел Александр Авдеев со своими замами. Константин Баранов, врио заместителя губернатора области Здание полностью устраивает для открытия факультета. Есть и аудитории хорошие, есть и конференц зал,