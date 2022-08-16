«Грёзы русского поместья». Выставка с таким названием открылась во Владимире. Автор картин – выдающийся и незаслуженно забытый в середине 20 века художник Николай Шестопалов. В его работах

«Грёзы русского поместья». Выставка с таким названием открылась во Владимире. Автор картин – выдающийся и незаслуженно забытый в середине 20 века художник Николай Шестопалов. В его работах не грёзы, а скорее, «воспоминания» и отсылки к давно ушедшей галантной эпохе 19 века. Изящные линии и краски, пейзажи, интерьеры, натюрморты, полные чувства. На одной из акварелей –