О точно установленном будущем тарифе информации нет

Мэрия города отправила заявку на повышение тарифа в общественном транспорте. Документ будет рассмотрен департаментом цен и тарифов.Перевозчики затребовали о повышении цен за проезд: от 31 рубля 60 копеек – 64 рублей 14 копеек за одну поездку в автобусе. За перевозку пассажиров на троллейбусе предложили установить стоимость 77 рублей 45 копеек.Однако чиновники успокаивают владимирцев – проезд вырастит в пределах разумного. О стоимости проезда в общественном транспорте жители Владимира узнают в декабре 2022 года.