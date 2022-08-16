Во Владимирской области была погоня с участием опасного водителя и ДПС

16 августа инспекторы устроили погоню за 19-летним водителем, нарушившим ПДД.По предварительной информации, сотрудники ДПС хотели остановить нарушителя, который проехал на красный свет светофора по улице Безыменского около дома №26. На требование сотрудников полиции молодой человек не отреагировал и врезался в иномарку «Kia», в результате чего невиновный водитель улетел с трассы.Опасный водитель задержан. По факту ДТП и нарушений правил дорожного движения ведется проверка.