Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру в результате...

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру в результате оперативных мероприятий задержали на территории областного центра 34-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, вечером 5 августа в ходе личного конфликта задержанный нанес 45-летнему оппоненту множественные удары поленом. Мужчина был госпитализирован. Обнаруженные у потерпевшего травмы в области груди причинили его здоровью тяжкий вред.С места происшествия злоумышленник скрылся, однако оперативно отработав круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению, полицейские установили его личность и местонахождение.Свою вину фигурант признал. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый заключен под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/