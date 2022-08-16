Во Владимире 15 августа в возрасте 75 лет ушел из жизни бывший заместитель главы города Юрий Немков, занимавший должность до 2008 года. Юрий Немков родился во Владимире 11 апреля 1947 года. С 1983 по 1991

Во Владимире 15 августа в возрасте 75 лет ушел из жизни бывший заместитель главы города Юрий Немков, занимавший должность до 2008 года. Юрий Немков родился во Владимире 11 апреля 1947 года. С 1983 по 1991 года был руководителем в административно-хозяйственных структурах районов города Владимира. В 2002 году Немков занял пост начальника управления ЖКХ мэрии, а