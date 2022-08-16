С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153878 владимирцев

Во Владимирской области на 16 августа выявлено 83 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 7 - в Ковровском, 6 - в Петушинском, 5 - в Кольчугинском, 7 - в Александровском, 4 - в Юрьев-Польском, 10 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Судогодском, Киржачском и в ЗАТО Радужный, по 3 - в Камешковском и Меленковском, 6 - в Суздальском районе, 0 – в Вязниковском и Селивановском.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153878 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41791 заболевших во Владимире, 18139 - в Ковровском районе и 16936 - в округе Муром.