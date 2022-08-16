Сегодня в 15-37 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП...

Сегодня в 15-37 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Гороховецкий район, 39-й километр трассы М-7.На место выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД. Оказалось, что фура наехала на отбойник и загорелась. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет.На ликвидацию последствий ДТП выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.