Во Владимирской области спасатели поискового отряда ЛизаАлерт спустя 5 дней поисков нашли...

Во Владимирской области спасатели поискового отряда "ЛизаАлерт" спустя 5 дней поисков нашли пропавшего в лесу пенсионера живым.Еще 10 августа 72-летний мужчина пропал в лесу рядом с СНТ «Химик» в Судогодском районе, сообщает пресс-служба отряда. 15 августа "ЛизаАлерт" опубликовал долгожданный комментарий – "Найден, жив!". Подробности поисков не уточняются.Фото Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области