Во Владимирской области врачи спасли жизнь жительницы Кольчугинского района с панкреонекрозом, который мог привести к заражению крови и смерти пациентки. Жительница Кольчугино поступила в

Во Владимирской области врачи спасли жизнь жительницы Кольчугинского района с панкреонекрозом, который мог привести к заражению крови и смерти пациентки. Жительница Кольчугино поступила в местную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии с острым панкреатитом, осложненным панкреонекрозом. Она испытывала сильные боли в животе, тошноту и рвоту. Это могло привести к заражению крови и смерти пациентки. Несмотря на