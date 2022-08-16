Найдена площадка для будущего медицинского факультета во Владимире. Его планируется разместить в...

Найдена площадка для будущего медицинского факультета во Владимире. Его планируется разместить в здании бывшего Института искусств и художественного образования ВлГУ в центре города. Сегодня здание представили главе региона Александру Авдееву. Корпус нуждается в капитальном ремонте, но, по заключению рабочей группы, он сможет принять студентов.Константин Баранов, врио заместителя губернатора Владимирской области:- По вчерашнему техническому обходу от подвала до кровли здание полностью устраивает для открытия факультета. Есть аудитория хорошая, есть конференц-зал и вся инфраструктура. Подвалы нормальные, по положениям техническим доложат специалисты, по объему, мое мнение, что здесь мы и второй, третий, четвертый разместим.Александр Авдеев прошел по основным помещениям. Общая площадь здания более трех с половиной тысяч квадратных метров. Главный вопрос на данный момент это передача объекта из ведения владимирского госуниверситета в областную собственность, а затем в оперативное управление Приволжскому исследовательскому медицинскому университету. Сейчас ведется работа по подбору сотрудников филиала. Желание преподавать на новом факультете выразили 66 врачей. Большинство из них - жители Владимирской области. Первый набор планируется провести летом следующего года.А в этом году в здании необходимо заменить системы отопления, электроснабжения, вентиляции. Отдельно будет разработан проект создания наружного лифта. В течение месяца глава региона ждет от рабочей группы четкого технического задания для проведения всех видов работ.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Месяц на вот это все обследование укрупненно-сметное по инженерии и месяц как раз или полтора на поэтажный план с нарезкой по кабинетам. Зима-весна - внутренний демонтаж, лето - крыша, стояки, пока отопления нет и параллельно внутренняя отделка. Все к августу запустим.