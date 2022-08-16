В Кольчугинском районе ранее судимого местного жителя обвинили в совершении преступления против...

В Кольчугинском районе ранее судимого местного жителя обвинили в совершении преступления против общественной безопасности (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в марте текущего года обвиняемый с целью привлечения внимания правоохранительных органов и других специальных служб, заведомо зная, что взрыва бытового газа по месту его проживания не произойдет, в ходе телефонного разговора с оперативным дежурным МКУ «УГЗ Кольчугинского района» сообщил информацию о готовящемся взрыве, создающим опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба.В ходе предварительного расследования мужчина вину в совершенном им преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.Санкция статьи предъявленного обвинения предусматривает наказание как в виде штрафа до полумиллиона рублей, так и в виде принудительных работ сроком до 3 лет.Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/