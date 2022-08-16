Житель Мурома подал в суд иск о взыскании с Минфина и УМВД по Владимирской области компенсации морального вреда в размере 8 млн рублей за 3 года, часть которых он, как оказалось, незаслуженно

Житель Мурома подал в суд иск о взыскании с Минфина и УМВД по Владимирской области компенсации морального вреда в размере 8 млн рублей за 3 года, часть которых он, как оказалось, незаслуженно провел в тюрьме. По данным Муромского городского суда, в августе 2016 полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве. Спустя 2 года ему вынесли