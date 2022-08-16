Муромский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который за год совершил три преступления: забил знакомого до смерти, пытался угнать одну машину и резиновой

Муромский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который за год совершил три преступления: забил знакомого до смерти, пытался угнать одну машину и резиновой палкой изуродовал другую. По данным прокуратуры Владимирской области, предварительно выпив, 12 декабря 2021 года обвиняемый из-за чувства ненависти к своему знакомому сильно его избил. Через 5 минут мужчина вернулся