Пострадавший госпитализирован с тяжелыми повреждениями

5 августа произошел конфликт на личной почве между двумя мужчинами – 1977 и 1988 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Владимирской области.Причина конфликта ведомством не уточняется. Известно, что 34-летний владимирец избил своего противника, используя при этом полено. Пострадавшего 45-летнего мужчину госпитализировали из-за серьезных травм в грудной области.Агрессор сбежал с места преступления, где избивал жителя города. Сотрудниками правоохранительных органов оперативно были установлены личность подозреваемого и его местоположение. Мужчину задержали, и тот признал свою вину.В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 уголовного кодекса РФ. Мужчина находится под арестом.