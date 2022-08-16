Глубокие траншеи без ограждений, на асфальте мусор и стеклоткань. Жители улицы Советская в Суздале жалуются, что замена тепловых труб проходит небезопасно. Через ямы перепрыгивают дети. У

Глубокие траншеи без ограждений, на асфальте мусор и стеклоткань. Жители улицы Советская в Суздале жалуются, что замена тепловых труб проходит небезопасно. Через ямы перепрыгивают дети. У Елены Ломакиной трое ребят. Женщина признается, что боится отпускать старших мальчишек гулять во дворе. Елена Ломакина, жительница ул. Советская Надо обязательно закрывать вот такими заборчиками, потому что и дети