Во Владимирской области продолжается необычная спортивная акция от регионального УМВД. Зарядка со...

Во Владимирской области продолжается необычная спортивная акция от регионального УМВД."Зарядка со стражем порядка".Зарядку для ребят, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях "Сосновый бор" в Вязниковском районе и "Олимп" в Собинском, провели полицейские-спортсмены и активисты российского молодёжного "Движения первых". Дети выполняли упражнения под руководством опытных боксёров и самбистов в погонах. Спортивное начало дня, уверены в регионарном ведомстве, улучшает не только физическое самочувствие, но и настроение. Для детей также провели мастер-классы и устроили спарринг, а после показали служебный транспорт и ответили на интересующие вопросы.Елизавета Сонина:- Мы узнали много нового и интересного, как правильно проводить зарядку. Также сотрудники полиции потом показали нам несколько приёмов. Я даже не знала, что такие именитые спортсмены есть в рядах сотрудников полиции.Артём Григорьев:- Мне очень понравилось мероприятие, которое было сегодня проведено стражами порядка. Я бы хотел, чтобы каждый год сюда приезжали и делали такие мероприятия.